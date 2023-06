Una scarpa dedicata agli ulivi pugliesi: la designer giapponese Yuko Matsuzaki come Helen Mirren

Yuko Matsuzaki, designer di scarpe giapponese, il suo brand Seishou e lo stilista pugliese Angelo Inglese dedicano una scarpa agli ulivi secolari di Puglia, colpiti dal batterio della Xylella che rischia di farli scomparire. Per questo, a dicembre 2022, Matsuzaki ha disegnato un modello che presenta proprio un ulivo ricamato sulla tomaia e che verrà presentato nei prossimi giorni al Pitti Immagine 2023, il più grande e importante evento dedicato alla moda uomo in Italia. In questa occasione Seishou presenterà la nuova collezione, dal 13 al 16 giugno, a Firenze, in un pop up, allo stand B/20 (Padiglione centrale, piano terra), disponibile per i visitatori dalle 9 alle 18, eccetto venerdì 16 che sarà visitabile dalle 9 alle 16. Sarà inoltre presente una capsule con Angelo Inglese.

L'ispirazione

A ispirare il disegno dell’ultimo modello annunciato sono gli alberi secolari e millenari che impreziosiscono il paesaggio della Puglia.

Dal profilo particolarissimo che caratterizza l’ulivo pensante di Ginosa, città di origine dello stilista Angelo Inglese, a quello ritratto nell’emblema di Specchia, località del Salento in cui questo nuovo modello viene realizzato artigianalmente secondo le tecniche della tradizione manifatturiera, l’ulivo ricamato su queste scarpe vuole essere un richiamo agli alberi presenti su tutto il territorio. Gli ulivi sono parte integrante dell’identità e della cultura pugliese, famosa in tutto il mondo, e l’importanza della loro salvaguardia è riconosciuta non solo dagli abitanti della regione, ma da tutti quelli che hanno potuto conoscere e apprezzare la bellezza di questa terra.

L'impegno di Helen Mirren

Solo pochi giorni fa l’attrice britannica Helen Mirren, premio Oscar nel 2007 per la sua interpretazione in “The Queen”, diventata ormai di fatto una cittadina della Puglia dove abita da diversi anni, ha ribadito l’impegno nella ricerca contro la Xylella, una fitopatologia che colpisce questi alberi e rischia di modificare drasticamente il paesaggio di quella terra. In occasione del festival cinematografico “Ora! Fest” di Monopoli, incentrato sulla sostenibilità ambientale, l’attrice si è presentata mostrando un foglio con la scritta “Save the olives”.

Il supporto alla causa

Anche la designer Yuko Matsuzaki e lo stilista Angelo Inglese hanno voluto mostrare il loro supporto e creare consapevolezza attorno al fenomeno della Xylella, realizzando il modello esclusivo “Angelo Inglese by Seishou”. “La scarpa racchiude il design internazionale che caratterizza Seishou e la tipicità del territorio pugliese – spiega la designer –. Il risultato è una calzatura unica nel suo genere, che rispecchia al meglio i valori della capsule collection scaturita da questa collaborazione”.

L'amore per la Puglia

Prima di progettare la capsule, Matsuzaki e Inglese hanno visitato luoghi e bellezze della Puglia: “L’animo sensibile per natura e bellezza di Yuko e il mio amore per il territorio non potevano ignorare un problema grave come quello che rischia di cancellare migliaia di piante di ulivo – aggiunge Inglese –. Da qui l’idea di presentare una scarpa di design con un ulivo ricamato sulla tomaia”.