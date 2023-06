Uno spot con l’attrice Helen Mirren, già premio Oscar, e con Raffaele Casarano, musicista di fama internazionale. Così l’Università del Salento lancia la propria campagna di iscrizioni per il nuovo anno accademico. Giugno è - da sempre - il mese chiave per la comunicazione degli atenei italiani. Il Politecnico di Bari ha giocato d’anticipo e già a febbraio ha fatto un tour tra le scuole con il “Polibus”, un bus a bordo del quale sono stati ospitati gli studenti di diverse scuole superiori. Obiettivo: fare orientamento.

Tra pochi giorni i 18enni sosterranno la maturità e poi dovranno scegliere a quale università iscriversi. Offerta formativa chiara, ma anche una serie di iniziative di cui, nel 2023, non si può non tenere conto. Ed è per questo che Unisalento ha deciso di girare un video promozionale con due eccellenze del territorio (la regia è di Emiliano Carico). Helen Mirren vive in Salento ormai da anni, Raffaele Casarano qui è nato e a questa terra è rimasto saldamente ancorato. Lo spot verrà presentato domani mattina alle ore 11 alla presenza degli artisti: l’appuntamento è nell’aula “Marti” del complesso Studium 2000 (via di Valesio, Lecce); interverranno anche il Rettore Fabio Pollice, il Delegato alla Comunicazione Stefano Cristante, il professor Luca Bandirali e il regista dello spot Emiliano Carico.

«Sono grato a Helen Mirren e Raffaele Casarano, che hanno generosamente prestato il loro volto e la loro voce a questo video promozionale dell’Università del Salento», dice Pollice, «attraverso la loro interpretazione, possiamo ribadire la proiezione internazionale del nostro Ateneo e il suo forte radicamento nel nostro territorio».

«La realizzazione dello spot è stata un’operazione collettiva e multidisciplinare - spiega Cristante -, abbiamo unito competenze sulla scrittura e sulla logistica, sulla ricerca d’archivio e sulle tecnologie di ripresa, potendo contare sul supporto di tecnici e professionisti di alto livello. La presenza di Mirren e di Casarano, che hanno onorato con generosità il loro ruolo di ambasciatori di UniSalento, ci ha consentito di immaginare un’esperienza universitaria piena di passione e di bellezza».

«Fin dalle prime riunioni di preproduzione avevamo chiara l’intenzione di costruire un racconto capace di armonizzare sguardi differenti, tenendo insieme passato e presente, lontano e vicino, università e territorio, territorio e mondo - aggiunge Bandirali -. In questo senso, le due voci e i due corpi narranti dovevano esprimere questa ricerca di incontro; pensavamo che, attraverso la sintassi di montaggio, tutte le forme della complessa e stratificata realtà universitaria si potessero leggere come tante forme di espressione umana. Volevamo anche che il prodotto audiovisivo fosse capace di autorappresentarsi, mostrando il proprio stesso percorso realizzativo, in forma di backstage, come si vede nel finale con la presenza della troupe di studenti intorno a Helen Mirren». Al video, per altro, hanno partecipato anche alcuni ragazzi del corso di laurea Dams. Il claim del video sarà: “Scrivi la tua storia”. «Il virtuosismo di Raffaele Casarano e il carisma di Helen Mirren ci hanno aiutato a immergere la comunità universitaria in un clima di partecipazione, che aderisce al concept del video: “Scrivi la tua storia”», ha detto il regista.

Si lavora anche all’Università di Bari, che l’anno scorso aveva puntato sullo slogan “Meglio Uniba”, invogliando - con incentivi anche fiscali - gli studenti emigrati altrove a rientrare a casa. E la campagna ha funzionato. Del resto tutti gli atenei di Puglia hanno avuto ottimi risultati nell’ultimo anno, dal punto di vista dei numeri. Merito anche delle scelte fatte sul fronte comunicativo. Uniba annuncerà la propria campagna verso la fine del mese, così come fu un anno fa. E lo stesso farà l’ateneo di Foggia.