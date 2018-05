Rogo nella notte: a fuoco quattro auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre auto distrutte dalle fiamme, mentre una quarta autovettura ha riportato solo lievi danni. È questo il risultato di un incendio doloso appiccato da ignoti, poco prima dell’una della scorsa notte, in via Libertà, a Salice Salentino. Le fiamme sono state appiccate ad una Fiat Punto, di proprietà di F. D. M., casalinga di 45 anni del posto, e poi hanno interessato le due auto parcheggiate vicine, una Peugeot 206 è una Fiat Stilo di proprietà di due uomini di 38 e 35 anni. La quarta auto, una Lancia Y, ha invece riportato lievi danni alla carrozzeria. Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto ignoti a cospargere la Fiat Punto della casalinga di benzina per poi darle fuoco. La donna, incensurata, non ha saputo dare alcuna spiegazione ai carabinieri della Compagnia di Campi Salentina che l’hanno sentita dopo essere arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco, intervenuti a spegnere le fiamme che, al loro arrivo, avevano già interessato tutte e quattro le autovetture. I militari dell’Arma hanno avviato immediatamente le indagini su quanto accaduto, verificando la presenza di telecamere lungo la via cittadina che abbiano potuto inquadrare i responsabili.