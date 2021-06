Incendi, la foto emblematica dei vigili che spengono a mano le fiamme

Una lunga scia di fuoco ha avvolto il Salento anche in questoweekend. Le fiamme hanno interessato varie zone: dal Parco del Rauccio a Lecce, al boschetto nei pressi di Roca (Melendugno), fino alla provinciale tra Trepuzzi e Novoli, dove un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato lungo la 7 Ter divorando interi uliveti.

Uno scenario ormai abituale, quello del Salento stretto nella morsa del fuoco, che divampa nelle campagne, anche aiutato dal forte vento di scirocco. Mentre a Roca la cenere ha raggiunto persino la spiaggia.

I vigili del fuoco corrono da una parte all'altra per tentare di domare le fiamme. Emblematica l'immagine degli agenti della Polizia Locale di Melendugno che in attesa della squadra si danno da fare con i secchi per domare le fiamme a mano ed evitare che si propaghino nella macchia.