Turismo, ceduto per 23 milioni il Blue Salento village

Il Fondo infrastrutturale per il Turismo (Fit) della Cdp ha rilevato per 23 milioni il complesso Blu Salento Village a Sant'Isidoro di Nardò, sullo Ionio. «L'accordo con Cdp - ha affermato il presidente di Blu Hotel Nicola Risatti - premia il nostro lavoro di 25 anni». «Cdp - ha proseguito - ha acquisito una struttura da 307 camere e 110mila presenze, che vale il 15% del nostro fatturato. La gestiamo dal 2004 e lo faremo per altri per 30 anni». Con i proventi dell'operazione - ha aggiunto - i precedenti proprietari hanno ottenuto risorse per effettuare nuovi investimenti sempre nel Salento«. Giuseppe Catella di Fit ha sottolineato l'interesse del fondo a »sostenere la catena con cui facciamo l'accordo«. »Abbiamo un focus particolare sul Sud - ha aggiunto - anche se il Fondo investe in tutta Italia«. Finora ha investito »110 milioni di euro e altri 140 sono stati messi a disposizione da Cdp per un totale di 250 milioni«. »Abbiamo rilevato 6 attività - ha concluso - e cerchiamo immobili in zone turistiche al Sud ma anche nelle città e sui laghi«