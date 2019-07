Rifiuti pericolosi abbandonati in campagna: sporcaccione ripreso dalle foto-trappole e individuato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un deposito abusivo di rifiuti nelle aree rurali. È quello che hanno scoperto nei giorniscorsi gli agenti della Polizia Locale di Cutrofiano, nel corso di un controllo del territorio. Gli agenti hanno trovato rifiuti pericolosi consistenti in pesticidi e olii minerali contenuti in taniche in plastica depositate illecitamente.L’allarme è scattato grazie alle foto-trappole installate in una zona, distante alcuni chiilometri dal centro urbano e perciò molto difficile da controllare, specie nelle ore serali enotturne. Grazie alle foto-trappole, sono subito scattati sopralluoghi e accertamenti, che hanno portato a individuare il veicolo utilizzato e sequestrarlo su disposizione dell’Autorità giudiziaria.Il sequestro è scattato anche per i rifiuti scaricati che sono stati recuperati da una ditta specializzata e sottoposti ad esame chimico per documentarne il grado di pericolosità per la salute, ed anche per evitarne la dispersione nel terreno circostante.Per il proprietario del veicolo è scattata la denuncia a piede libero, per violazione del Testo Unico sull’Ambiente. «Il controllo del territorio – commenta il comandante della Polizia Locale di Cutrofiano – non può prescindere dalla tutela dell’ambiente. Le aree urbane, ma anche quelle rurali, devono rimanere una risorsa ambientale per la collettività e non essereconsiderate da alcuni, una comoda pattumiera».