Ladro seriale nei box auto: individuato grazie alle telecamere e arrestato

Preso il ladro seriale che aveva tentato e portato a segno diversi "colpi" all'interno di box auto della città: si tratta di Valerio Bongiorno, 46enne di Lecce.

I fatti risalgono al periodo tra marzo e maggio 2021: l'uomo avrebbe forzato le porte basculati di divesi box sempre con le stesse modalità, ovvero forando e forzandole.

All'uomo sono addebitati i furti e il tentato furto all'interno dei box di pertinenza del condominio di via Balsamo il 24 aprile; il tentato furto all'interno dei box di pertinenza del condominio di via Giammatteo il 16 marzo; il tentato furto all'interno dei box di pertinenza del condominio di Dante de Blasi il 30 marzo, il furto all'interno dei box di pertinenza del condominio di via Cuoco a maggio e i tentati furti all'interno dei box di pertinenza del condominio di via Potenza sempre a maggio.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto e l’aggravante di aver usato violenza sulle cose, impossessandosi di cose mobili altrui negli stessi contenute (attrezzi da lavoro e per il bricolage, trapani, smerigliatrici, monopattini elettrici, cavetteria e strumenti musicali) e con l’aggravata di aver commesso il delitto durante l'esecuzione della pena (affidamento in prova) cui era sottoposto.