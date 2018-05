Rapina nel pomeriggio a Lecce: paura nel market

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Nuova rapina nel pomeriggio di oggi a Lecce dove intorno alle 17.30 un individuo ha fatto irruzione nel supermercato "Sconto più" di via Bellini angolo via Marconi, a cavallo tra i territori di Lecce e Castromediano.L'uomo aveva il volto travisato da un casco integrale e indossava una felpa grigio scuro, jeans e scarpe da ginnastica ed era armato di pistola. Durante la rapina è riuscito a farsi consegnare l'incasso di circa 250 euro e si è dileguato a bordo di uno scooter. Indagini sono ora in corso da parte della squadra mobile.