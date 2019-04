Ragazza palpeggiata in centro: arrestato un giovane nigeriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Panico ieri pomeriggio in pieno centro a Lecce, quando un giovane nigeriano ha iniziato a infastidire i passanti con l'evidente intenzione di attaccare briga. I suoi atteggiamenti hanno destato preoccupazione tra i presenti: la zona è piena di negozi e a quell'ora - tra automobilisti e persone a piedi - era anche abbastanza affollata.La situazione è precipitata quando l'uomo ha iniziato a urtare contro un gruppo di ragazze, arrivando fino a palpeggiarne una più volte. La zona - quella tra Porta San Biagio e viale Lo Re era piena di gente e sono stati proprio i presenti, che hanno assistito alla scena, a chiamare il 113 prima che fosse troppo tardi e a chiedere l'intervento della polizia.Intanto, la giovane donna fatta oggetto delle attenzioni dell'uomo è stata soccorsa da un passante, che ha tenuto lontano il nigeriano fino all'arrivo della pattuglia. Gli uomini delle volanti hanno raggiunto la zona in pochi minuti ed hanno riportato la calma. Così, la donna e il palpeggiatore si sono spostati in Questura insieme con gli agenti: la vittima ha denunciato il molestatore e l'uomo è stato arrestato. In realtà sarebbero due gli episodio di molestie contestati all'uomo, dal momento che un'altra donna avrebbe denunciato di aver subito le stesse attenzioni. Il nigeriano è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola, a Lecce, in attesa di essere interrogato dal gip.