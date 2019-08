Processione, luminarie e Bennato: Sant'Oronzo, la festa si accende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si parte. Luminarie accese e la processione, innanzitutto, che da sempre costituscono il cuore di tutto. L'attesa è finita, si accende la festa. Lecce cambia volto con Sant'Oronzo: tre giorni da oggi fino a lunedì, il Santo Patrono che si prende la città (e non solo) nel segno della devozione e della fede. La Messa alle 19 di oggi e poi il percorso nel centro storico con il messaggio finale dell'arcivescovo Michele Seccia rivolto ai fedeli da piazza Duomo.Poi, il resto. E non è poco. Le bancarelle, i fuochi pirotecnici e, ovviamente, la musica con il gran finale affidato al cantautore rock Edoardo Bennato. Sotto i colori delle luci della tradizione che quest'anno sono affidati a Mariano Light di Scorrano: uno spettacolo per gli occhi con l'idea della Cassarmonica che torna (dopo più di un decennio) sull'Ovale a riprendersi la sua centralità visiva e con la cosiddetta spalliera di luci dove è riprodotto il rosone barocco della basilica di Santa Croce appena qualche settimana tornata a risplendere dopo due anni di restauri.Ieri l'anteprima dei festeggiamenti con spettacoli in piazzale Cuneo nell'ambito dell'iniziativa 167 Revolution Night in Villa comunale con il teatro. Ma è da oggi che la festa di Sant'Oronzo entra nel vivo con un programma che culminerà alla mezzanotte di lunedì con lo spettacolo pirotecnico in area Fondone a ridosso della tangenziale Est.Il programma di oggi, dunque. Alle 10 in piazza Sant'Oronzo saluto al sindaco e partenza della banda musicale verso piazza Duomo; poi, i concerti bandistici dalle 11.30 alle 13, sempre in piazza. Alle 20 in piazza Duomo partenza della processione accompagnata dal concerto bandistico e dai figuranti della celebre cavalcata di Sant'Oronzo di Ostuni. A porta San Biagio, invece, a partire dalle 21 live music a cura di Lobello Records. Alle 21, invece, in Villa comunale la compagnia teatrale Il Saraceno presenterà L'Ulissea di Liliana D' Arpe; sempre alle 21.00, mentre a Porta Rudiae è previsto Cabaret In Festa con Andrea Baccassino & Bashaka Indie.Ricco il cartellone di domenica con l'esibizione in cassarmonica della banda di Francavilla Fontana. Alle 20.30, in Villa comunale, la compagnia teatrale Corte dei Musco presenterà E ho detto tutto..., commedia brillante in tre tempi scritta e diretta da William Fiorentino. Alle 21, in piazza Libertini, concerto di Enzo Petrachi & Folkorchestra: è un altro dei momenti più attesi con un viaggio nella musica popolare più strettamente leccese frutto di una lunga tradizione. Sempre alle 21, a Porta Rudiae, Cabaret in festa con Ciciri e Tria & Alto e Basso; alle 21.30, invece, a Porta San Biagio lo spettacolo Swing City Night.E, infine, lunedì l'atto finale. Alle 7.15, di buon mattino, da Porta San Biagio partenza della camminata di Sant'Oronzo a cura delle associazioni sportive Life Walking e Gpdm Lecce: dalle 7 alle 13 tradizionale Fiera del bestiame a Frigole. Alle 18 la sfilata lungo le vie del centro cittadino del gruppo Sbandieratori e Musici Rione San Basilio di Oria. Alle 21 in Villa la compagnia teatrale Lu curtigghiu presenta Ci penso io di William Fiorentino; alle 21 a Porta Rudiae ultimo atto di Cabaret In Festa con gli Scemifreddi; alle 21 a Porta San Biagio dj set Vinyl Gianpy & Tobia Lamare a cura di Lobello Records. E poi alle 21.30, in piazza Libertini il concerto di Edoardo Bennato in concerto: il clou dal punto di vista musicale che riporta nel Salento uno dei nomi più importanti della canzone italiana (rock e non solo) degli ultimi 40 anni con un repertorio tra i più vasti in circolazione.A chiudere la tre giorni di festeggiamenti in onore dei Santi patroni lo spettacolo pirotecnico in contrada Masseria Grande lo spettacolo pirotecnico curato dalle ditte Castelluzzo di Lecce e Pepe da Sala Consilina (Salerno). L'appuntamento è a mezzanotte e mezza.S.S.C.