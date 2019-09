Schianto sulla via del mare: due feriti in codice rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E di tre feriti, di cui uno trasportato d'urgenza al Vito Fazzi in codice rosso, il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 20.45 nei pressi di Torre Lapillo, Marina frazione di Porto Cesareo. L'ennesimo schianto di un'estate nerissima sulle strade della costa jonico salentina nord. A scontrarsi per cause che sono in corso di accertamento due auto. Sul posto sono intervenute tre autoambulanze del 118 ed i Carabinieri del Norm di Campi Salentina diretti dal luogotenente Antonio Saponaro ed i colleghi della stazione di Porto Cesareo.Aggiornamento nelle prossime ore.