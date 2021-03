Sorpresa a Lizzanello: dimissioni non valide per 4 consiglieri, il sindaco torna in sella

Clamorosa svolta a Lizzanello, dove l'amministrazione guidata dal sindaco Fulvio Pedobe era caduta per le dimissioni di 8 consiglieri. Per 4 di loro le dimissioni non sono valide, quindi di fatto il Comune salentino ha di nuovo un'amministrazione, visto che ai quattro dimissionari subentreranno ora quattro dei non eletti. Per sapere quanto durerà il "Pedone Bis" ovviamente bisognerà capire se i quattro nuovi consiglieri decideranno di sostenerlo oppure no.