© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nel tardo pomeriggio a Lecce dove una rapina è stata messa a segno nella sede di Sara assicurazioni di via Orsini del balzo.Due uomini travisati da scaldacollo approfittando della porta aperta perché stava uscendo la dipendente, hanno spintonato con forza all'interno la donna e hanno portato via circa 5mila euro da un cassetto. Ma non solo, i due si sono scagliati anche contro la donna portandole via circa 200 euro e sono poi fuggiti a piedi. Non è ancora chiaro se i due fossero armati, la polizia giunta immediatamente sul posto sta cercando di ricostruire l'accaduto.