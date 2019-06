Otranto, la magia del solstizio: il sole si proietta sull'antico mosaico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che la cattedrale di Otranto e il suo "Albero della vita" fossero pieni di simboli esoterici è cosa nota. Ma durante il solstizio d’estate questa tradizione che ha attraversato i secoli diventa uno spettacolo: l'architettura della navata, infatti, proietta sull’antico mosaico pavimentale l’immagine del sole.Si tratta di un affascinante fenomeno che si ripete ancora una volta. Tra le 11 e le 12 circa, essendo il sole nel punto più alto nel cielo, i raggi entrano diretti dalle finestre del lato esposto a sud e proiettano l’immagine del sole stesso sul mosaico in corrispondenza dell’Albero della Vita. Il fenomeno è già visibile da ieri e lo sarà per un paio di giorni dopo il 21 giugno. A ricordare questo evento, non molto conosciuto, è il Club per l’Unesco di Otranto, che sottolinea la singolarità di questo evento eccezionale. Ma sono in tanti in queste ore ad aver raggiunto Otranto per assistere a questo spettacolo.Come detto, l'enorme pianta contiene numerosi simboli ermetici a cominciare dagli animali che sembrano aludere ai vizi e alle virtù dell’uomo, ma secondo una lettura più esoterica, potrebbero essere simboli alchemici. Questi ultimi, secondo l’opinione di diversi studiosi odierni, potrebbero essere associati ad alcune bestie e rappresenterebbero le varie parti dell’animo umano come, ad esempio, quella fissa e quella volatile, nel rispetto delle concezioni degli alchimisti dell’epoca.L’aspetto più singolare dell’opera riguarda in egual misura le figure di Re Artù, della dinastia Merovingia e della “stirpe divina”.