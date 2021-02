Sonia, ritrovato il coltello dell'omicidio: era nascosto vicino alla scuola

Nella tarda mattinata di oggi, gli Agenti del Commissariato di Otranto, hanno rinvenuto nelle campagne di Minervino il coltello e gli indumenti di Salvatore Canfora, l'omicida di Sonia Di Maggio.



Il coltello a serramanico da sub, di 20 cm con lama di 8 cm, era sotto un cumulo di pietra a circa 200 metri dal luogo dell'omicidio, nei pressi della scuola elementare di Specchia Gallone, mentre gli indumenti (giubbotto, felpa, pantaloni e calze) erano dietro un muretto a secco, ben occultati sotto un cumulo di pietre, alle spalle del cimitero di Minervino dove lo stesso aveva trascorso la notte. Sul posto la Polizia Scientifica ha registrato le innumerevoli tracce ematiche delle quali erano intrisi gli indumenti e l'arma del delitto. Il ritrovamento dell'arma era l'ultimo tassello mancante per fare luce sull'efferato omicidio della giovane, arrivata nel Salento per farsi una nuova vita e invece raggiunta e uccisa dall'ex.

© RIPRODUZIONE RISERVATA