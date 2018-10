Omicidio Noemi, 18 anni e 8 mesi per il fidanzato killer

VIDEO">

È stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione Lucio, 18 anni, ex fidanzato reo confesso dell'omicidio di Noemi Durini. La sentenza è stata emessa poco fa dal giudice per l'udienza preliminare Aristodemo Ingusci, al termine del processo con rito abbreviato che si svolto al tribunale per i minorenni.Durante il processo, che si è celebrato con rito abbreviato, l'accusa aveva parlato di assassinio messo a segno "con ferocia". La difesa aveva invece chiesto la riduzione della pena, parlandi di ravvedimento e chiedendo una nuova perizia psichiatrica.All'uscita da tribunale dei minorenni, il papà di Noemi si è fermato a parlare con i giornalisti. Lucio era impassibile e lucidissimo, ha detto, ricordando il suo rapporto con lui: «L'ho sempre aiutato e accudito». Sul rapporto con Noemi ha poi aggiunto: «Il nostro era un rapporto anarchico e bellissimo».