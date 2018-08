In moto con la droga: nascosti nello zaino 3,2 chili di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Nardò a Tuturano, nel Brindisino, in moto senza patente, assicurazione e con oltre tre chili di marijuana nascosti in uno zaino. La trasferta in terra brindisina per il 19enne Alessandro Deserio si è conclusa l’altro giorno in via della Pesche dove il giovane è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Brindisi nel corso di un controllo alla circolazione stradale.Deserio era a bordo di una motocicletta Honda “Hornet”, ma quel normale controllo di routine ha poi improvvisamente preso altre vie quando il 19enne ha iniziato a mostrare alla pattuglia segni di nervosismo e di irrequietezza: non solo risultava sprovvisto della patente di guida (perché mai conseguita) e della relativa copertura assicurativa, nello zaino i militari scoprivano pure 3,2 chili di marijuana suddivisa in tre involucri sigillati con pellicola trasparente. Nella circostanza, il 19enne veniva inoltre sottoposto a perquisizione personale da parte dei militari, ma senza alcun risultato.La sostanza stupefacente è stata così sequestrata mentre Deserio, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Brindisi, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione al fine di spaccio di stupefacente e condotto nella casa circondariale di via Appia a disposizione dell’autorità giudiziaria.