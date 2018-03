CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giallo sulla morte in ospedale di un uomo di 80 anni. Un decesso avvenuto venerdì scorso in circostanze al momento inquietanti: nel giorno della prima ed unica visita della convivente, una donna di 50 anni di origine argentine. Dopo, cioè, un mese e mezzo di degenza nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove era stato ricoverato a seguito del malore accusato per lo stato di disidratazione e di malnutrizione accertato poi dal personale medico.La convivente che intanto era stata iscritta sul registro degli indagati per maltrattamenti in famiglia, per le condizioni di trascuratezza in cui si trovava l’anziano B.C., originario di Salice Salentino, al momento del ricovero. La donna che qualche giorno fa ha presentato una denuncia in cui ha sostenuto di essere stata violentata dal convivente a novembre.C’è un’inchiesta della Procura di Lecce. Che, tra le altre cose, sta accertando anche se l’anziano avesse proprietà immobiliari e risparmi. E se intanto aveva provveduto a nominare gli eredi. Vuole chiarire, l’inchiesta penale, se il decesso sia avvenuto per cause naturali, come anche per le conseguenze dello stato di salute in cui versava B.C. quando arrivò in ospedale. Il pubblico ministero Stefania Mininni, titolare dell’inchiesta, sta pure prendendo in esame, come atto dovuto, la coincidenza del decesso con la visita della donna. E per fare accertamenti in questo senso sul fascicolo potrebbe presto comparire l’ipotesi di reato di omicidio volontario.Ogni chiarimento di carattere medico-scientifico sarà affidato all’autopsia. Il medico legale potrà dire sin da subito o solo dopo aver ricevuto i risultati degli esami istologici, quale sia stata la causa scatenante della morte dell’anziano.Fino a quel pronunciamento questa storia resta avvolta da tinte fosche. Anche perché i medici che hanno avuto in cura l’anziano al “Fazzi”, non hanno segnalato alcuna anomalia. Tanto da classificare il decesso come “morte naturale”.