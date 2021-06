Malore mentre distribuisce i volantini sotto il sole: muore a 35 anni

Muore mentre distribuisce volantini sotto il sole. La tragedia si è consumata a Galatina, dove il ragazzo stava lavorando quando si è sentito male. Era mercoledì e il caldo afoso era già iniziato, quando Antonio Valente, 35 anni, di Miggiano, ha accusato un malore mentre copriva la zona del centro storico per un'azienda pubblicitaria.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Ore di lavoro nei campi, la tragedia al ritorno a casa in bici: si...

Il malore in strada e poi il traferimento in ospedale

Aveva chiesto aiuto ed era stato trasportato in ospedale, per poi essere trasferito con urgenza a Casarano viste le sue condizioni molto gravi. Purtroppo è spirato poco dopo. Una tragedia avvenuta sotto il sole cocente di questi giorni che nel Brindisino ha provocato una morte analoga, quella di un bracciante maliano impegnato nella raccolta agricola colto da un infarto mentre rincasava in bicicletta. Dolore a Miggiano, dove Antonio Valente era considerato una persona buona e con un alto senso del dovere. I funerali si svolgeranno oggi.