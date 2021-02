Arriva la Mistery Box della Puglia: da Maglie l'idea per chi è all'estero e soffre di nostalgia

Nasce da una semplice idea, scatenata dalla nostalgia dei sapori e dei profumi di casa ma viene sviluppata in un vero progetto imprenditoriale di successo. È Il pacco dalla Puglia il primo abbonamento grazie al quale ricevere pacchi con prodotti culinari tipici del territorio che nasce dall'idea del 24enne Giulio Colazzo di Maglie studente a Milano.



Il meccanismo è tanto semplice, quanto di successo: ci si può abbonare al ricevimento di uno, due o tre pacchi mensili contenenti, a sorpresa, dei prodotti di altissima qualità della Puglia. Il progetto è partito lo scorso settembre con la spedizione di una ventina di pacchi e ora, a distanza di mesi, Giulio è arrivato a spedire mensilmente un centinaio di mistery box che contengono, salsa, taralli, dolci, conserve, pasta, olio, etc.

«Diamo un' opportunità ai produttori locali che magari hanno difficoltà ad interfacciarsi con la piccola e grande distribuzione o con la vendita online - racconta il 24enne - Vendiamo in tutta Europa e stiamo lavorando per integrare facilmente nel sistema anche la vendita extra-UE. È bello sapere che un tedesco, un francese o un olandese, può assaggiare quelle piccole specialità che altrimenti il produttore venderebbe solo fra le mura del suo paese. Sostanzialmente colleghiamo il consumatore finale con il produttore, grazie all'e-commerce».

L' abbonamento a dei pacchi a sorpresa tematici (subscription box) è molto diffuso all'estero e pian piano sta prendendo piede anche in Italia.



«Durante il periodo del primo lockdown - racconta Giulio - ero incuriosito da questo fenomeno ed ero in cerca di un modo a me vicino per replicarlo anche in Italia, quindi, nel giro di una nottata ho tirato su le basi per lo sviluppo di questo e-commerce. I giorni successivi ho coinvolto i miei amici che, entusiasti, mi aiutano a curare la grafica, i social e a mettere in moto il sistema. Con la mia ragazza ho comprato i primi prodotti da alcune cooperative fino a assemblare il primo pacco. Abbiamo iniziato a raccogliere delle ricette, delle curiosità e a scrivere dei contenuti da inserire all'interno, in modo da dare un ulteriore valore ai nostri prodotti e ai fornitori». È iniziato tutto così e dato che spedire merce alimentare in giro per il mondo, comporta il superamento di molti cavilli burocratici, grazie al supporto di un'azienda di logistica a cui Giulio ha chiesto aiuto, si potranno evadere gli ordini ricevuti dal Giappone, Canada, Cina, Corea del Sud, Australia, Usa, Brasile, diffondendo i sapori di Puglia in tutto il Mondo.

