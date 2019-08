Minerva invita Briatore: «Venga qui a vedere. Noi pronti a ospitarlo per una settimana»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se Briatore vuole venire a vedere le bellezze di Gallipoli, se vuole comprendere il senso dell'accoglienza dei gallipolini, il loro calore, venga, lo ospitiamo per una settimana». L'invito parte dal primo cittadino di Gallipoli nonché presidente della Provincia Stefano Minerva che rinvia al mittente le accuse del grande imprenditore e si dice convinto che lo stesso non perderebbe occasione di sparlare dal momento che continua ad avere il dentino avvelenato nei confronti del Salento.«Nessuno ha cacciato nessuno, come già chiarito dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli dice il sindaco ma è stato detto loro che lo sbarco doveva avvenire necessariamente dal molo foraneo. Lui non può andare in giro a raccontare fandonie solo per continuare a screditare il nostro territorio».D'altra parte, proprio qualche giorno fa, lo storico porto di Gallipoli ha ospitato una delle 15 imbarcazioni più grandi del mondo, il Katara con il suo proprietario, l'emiro del Qatar, che ha scelto proprio il mare di Gallipoli. Tamim bin Hamad al-Thani, lo sceicco, una delle persone più ricche al mondo, dopo aver trascorso tutta la giornata al largo dell'Isola di Sant'Andrea, verso sera, è entrato tranquillamente in porto dove ha trascorso tutta la serata, mentre il suo personale faceva i dovuti approvvigionamenti. Nessun problema. Come nessun problema hanno registrato tutte le navi da crociera che quest'anno hanno attraccato a Gallipoli, oltre ai tantissimi yacht, alcuni davvero lussuosissimi arrivati durante questa lunga estate calda e nessuno che abbia denunciato disservizi.«Briatore non può permettersi di dire fandonie e se pensa di venire qui e non rispettare le leggi in un Paese in cui non paga nemmeno le tasse, dal momento che ha la residenza all'estero, si sbaglia di grosso. Già, tempo fa, aveva avuto parole indecorose nei confronti del Salento che invece è una terra accogliente e aperta ai turisti e noi possiamo anche comprendere il suo dispiacere per i problemi avuti in precedenza nel momento in cui avrebbe voluto investire nel Salento, ma non è giusto che continui per questo a screditarlo. Perché a me continua il primo cittadino e presidente della Provincia Stefano Minerva - viene il sospetto che continui a denigrarlo per queste ragioni. Né tanto meno può pensare di raccontare menzogne dall'alto dei suoi soldi o perché ha più soldi raggirare la legge. Non va bene così. Gallipoli è un posto e un porto accogliente; voglio sottolineare che in questa annata per la prima volta al nostro antico porto hanno gettato l'ancora grossi yacht privati, uno per tutti quello dello sceicco del Qatar il cui valore è stimato sui 300 milioni di dollari, e con i suoi 124 metri di lunghezza, oltre a molte navi da crociera. Ecco, nessuno e dico nessuno ha avuto problemi perché chi è arrivato si è giustamente adeguato alle leggi italiane. Detto questo, lo aspettiamo a braccia aperte; sarà nostro ospite, venga a sentire il calore dei gallipolini e a conoscere le bellezze di questa città. L'accoglienza per noi è una ragione di vita».A.Mar.