Film sul Salento con i droni: 18enne in carrozzina nominata Alfiere della Repubblica da Mattarella

La giovane salentina campionessa dei droni "premiata" dal presidente Sergio Mattarella: tra i 28 nuovi Alfieri della Repubblica designati dal Capo dello Stato c'è anche Luisa Rizzo, 18 anni di San Pietro in Lama (provincia di Lecce). La ragazza è stata indicata “per l’impegno e l’abilità mostrati nel pilotare i droni. Pur costretta sulla carrozzina, è riuscita a raggiungere primati di velocità e anche a realizzare filmati molto originali e apprezzati sulle bellezze della propria terra, il Salento”.

Luisa, gran sorriso e carattere straordinaria, è affetta da atrofia muscolare spinale che la costringe su una carrozzina, ma la sua è la storia di una ragazza che non ha mai voluto arrendersi grazie anche all'affetto dei familiari e delle amiche. E ormai da qualche anno la passione per il drone l'ha spinta verso importanti competizione sportive oltre che a coltivare l'amore per i video dedicati soprattutto alla sua terra. "Piloto i droni, ma non cammino. Io volo": la sua frase più bella in occasione delle ultime interviste.