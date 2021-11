Sicurezza: le strade della città si rifanno il look. Lavori a partire da lunedì

Conto alla rovescia per il rifacimento delle strade nelle aree adiacenti a San Sabino, Piazza Mazzini e Via Leuca. Non senza qualche disagio alla circolazione. Palazzo Carafa prosegue con gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade grazie ai finanziamenti del Ministero dell'Interno. Al momento cantieri aperti a Borgo Pace, Ferrovia, Rudiae e Casermette, Tangenziale Est.

Da lunedì via ai cantieri a San Sabino, Piazza Mazzini e Via Leuca

Cominceranno lunedì 15 novembre i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nelle aree adiacenti a San Sabino, Piazza Mazzini e Via Leuca, corrispondenti al terzo lotto delle opere previste grazie al finanziamento erogato dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018.



Con questo lotto si interverrà sulle arterie per le quali è necessario risolvere fenomeni di mancato deflusso delle acque piovane. In particolare si procederà alla ricostruzione dei tratti interessati da cedimenti e sfaldamenti attraverso il ripristino della fondazione stradale e del piano bituminoso, con utilizzo di materiale stabilizzato e conglomerati bituminosi. Insieme alla sede stradale, dove necessario si procederà alla ricostruzione dei marciapiedi, mediante materiale stabilizzato, massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, pavimentazione in pietrini di cemento e al rifacimento della segnaletica stradale sui tratti interessati dagli interventi di bitumatura.



I lavori, per un importo di un milione di euro, si svolgeranno su viale Leopardi, Viale Japigia e le vie Botti, Nizza, Dogali, N. Foscarini, Oronzo Massa, G. D’Otranto, Forlanini, Bonaventura da Lama, Mannarino, Casotti, Tafuro, Da Vinci, Camassa, Viale della Libertà, L. Corvaglia, Micelli, Jacopo della Quercia, Rosa Luxemburg.



L'intervento del sindaco e dell'assessore



«Con un po’ di pazienza, interverremo in tutti i quartieri, ci sono ancora diversi lotti per il rifacimento di strade e marciapiedi da attivare – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – ci sono ancora molte risposte fattive, cantieri, opere, cura dello spazio pubblico da offrire alle voci, legittime, di lamentela che ascoltiamo sul tema delle buche in città da molti anni, ben prima del nostro incarico alla guida della città. Ringrazio tutti i residenti che avranno la pazienza di sopportare pochi giorni di disagio. Saremo tutti ricompensati con strade e marciapiedi nuovi, più sicuri e accessibili per tutti».



«Un nuovo importante intervento per la sicurezza stradale, che ci consegnerà nuove strade e marciapiedi migliorando la sicurezza – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci – continua questa grande opera diffusa in tutta la città: ci sono cantieri aperti a San Pio, Borgo Pace, Tangenziale, presto partiremo con la nuova pavimentazione in due aree del centro storico. La cura dello spazio pubblico è per noi un obiettivo strategico, da perseguire giorno dopo giorno».