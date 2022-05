Lecce, si spezza il ramo dell'albero alto 20 metri: tre auto danneggiate

Tragedia sfiorata questa mattina poco prima delle 7 a Lecce in piazzetta Verdi, a pochi passi dal centro storico: si è spezzato ed è precipitato al sulo un grosso ramo di un platano alto 20 metri. Tre auto sono state danneggiate, considerando l'ora, le 6.45 circa, non c'erano passanti in giro in questa piazzetta dove durante il giorno e la sera c'è un via vai di centinaia di persone.

Danni a due Mini ed una Land Rover

Alle ore 6.48 è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Lecce. Il ramo ha danneggiato tre autovetture parcheggiate sotto l'allbero causando danni per migliaia di euro. Si tratta di una Mini Cooper D, una Mini Club Man e di una Land Rover Discover. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione ed al taglio dei rami pericolanti e alla messa in sicurezza della zona, in attesa del ripristino dei luoghi che spetta ora al Comune di Lecce.