Un’altra rissa nella Villa comunale. Famiglie in fuga: «Insostenibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scazzottata in pieno giorno e davanti a decine di bambini. È accaduto ieri, nella zona della Villa comunale dove si trovano le giostre. Per motivi che sono rimasti sconosciuti, due uomini - entrambi migranti - hanno cominciato a litigare in un’area periferica dei giardini. Fino a che hanno iniziato a inseguirsi e, arrivati nell’area delle giostre, a prendersi a scazzottate.Secondo alcune testimonianze sarebbero anche volate bottiglie e pietre, scatenando così il panico e crisi di pianto fra i più piccoli, fatti allontanare in fretta e furia dai genitori presenti.Sul posto è arrivata una prima pattuglia di vigili urbani, che ha subito chiamato i rinforzi. Pochi minuti dopo anche gli agenti della Polizia, ma nessuno dei due uomini ha voluto sporgere denuncia. Uno, in particolare, è di nazionalità pakistana e ha precedenti, come confermano dalla Municipale: mesi fa, infatti, aggredì un vigile urbano in zona Stazione.Si tratta del secondo episodio di violenza nella Villa comunale in pochi giorni. Avvenuto peraltro dopo pochissimo tempo dalla decisione del Comune di rafforzare i controlli nel perimetro dell’area verde cittadina, prevedendo un agente fisso e pattugliamenti giornalieri per riportare ordine. Di «un pattugliamento anti-inciviltà» ha parlato proprio la Polizia locale, che estenderà la stessa misura a tutti i parchi leccesi già nelle prossime settimane.La decisione è stata presa dopo alcuni episodi di spaccio di droga - ultimo in ordine di tempo quello registrato un mese fa quando è stato denunciato un giovane - e ad alcune risse tra extracomunitari. Da qui l’intervento dell’assessore Sergio Signore, per potenziare la vigilanza con un servizio di sicurezza più accurato e garantire una maggiore tranquillità ai frequentatori della Villa Comunale.