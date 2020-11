Protestano questa mattina in tribunale a Lecce gli avvocati penalisti. Nelle aule entrano solo se chiamati per il loro processo, ma intanto nei corridoi si crano assembramenti. Sono tutti lì in attesa della chiamata del processo perché - dicono non possono stare altrove. Non esiste una zona franca dove attendere in sicurezza la chiamata del processo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA