«Pronti al trasloco». L’altra faccia degli ambulanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pronti a trasferirci anche domani mattina a Settelacquare». Non tutti gli ambulanti che oggi espongono in Piazza Libertini vogliono starci. C’è una parte che è disposta a portare la questione davanti al Tar pur di restare in centro, se la delibera di indirizzo fatta dalla Giunta Salvemini fosse approvata dal consiglio comunale e lo spostamento diventasse effettivo. La stessa parte che, riunita nell’associazione “Libertini”, ha proposto all’amministrazione un progetto di riqualificazione con stand ospitati in casette di legno per metà dell’anno, sempre per poter restare.Ma c’è anche un’altra parte di operatori che considera l’area alle spalle del castello Carlo V ormai inadeguata alla propria attività. «Mancano servizi, parcheggi, ma soprattutto mancano clienti», dicono. Ben venga allora sperimentare una zona nuova, in espansione, ricca di uffici e di posti auto neppure a pagamento, dove la gente potrebbe essere più invogliata a recarsi per fare acquisti. Tanto più che non c’è la concorrenza di tanti negozi come al centro. Undici di loro, quindi, hanno partecipato all’ultimo bando per l’assegnazione dei box di Settelacquare fatto a gennaio dall’amministrazione Salvemini.Fra questi c’è Giovanni Sciolti, presidente di Federimprese. «Nutro il massimo rispetto per chi rivendica di restare in centro – dice – perché anche io, ai tempi della Poli Bortone, l’ho fatto ma allora c’erano i requisiti. La legge regionale non è ambigua e stabilisce che le aree mercatali debbano essere dotate dei servizi igienici e dei parcheggi. Noi non abbiamo più né gli uni né gli altri. Da undici anni sono chiusi i bagni vicino a Zara e da sette sono stati persi i parcheggi all’ex Massa che erano fondamentali per chi ci raggiungeva dalla provincia. Da 76 che eravamo dieci anni fa, oggi ad esporre siamo rimasti in 41».