Eccola, nella sua nuda essenza la piazza centrale di Lecce. Un tempo “Piazza 300mila”, in onore del Concilio che portò nel Salento 300 mila fedeli, ora più laicamente Piazza Mazzini.Erano i tempi in cui gli architetti poterono sperimentare la modernità attorno allo spoglio quadrilatero, il primo fuori dal centro storico. I quegli stessi anni nacue la famosa e spesso contestata fontana che, tra simboli massonici e periodiche polemiche, sorveglia il traffico del centro città.Filippo Montinari, sulla sua pagina Facebook " Lecce di Ieri, città di oggi " ha pubblicato i passaggi del rivestimento in marmo fontana realizzato da Antonio Lezzi padre di Damiano e Beatrice della Daripa Ceramiche Lezzi.