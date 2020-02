A mezzanotte circa, in via Pistoia, si è verificato un incendio di un'autovettura Nissan qashqai di proprietà di una donna di 50 anni, incensurata, in uso al convivente, 48 anni, artigiano. Le fiamme hanno coinvolto altre due autovetture parcheggiate accanto, una Golf, danneggiata la alla fiancata sinistra, e una qashqai. Cause corso di accertamento. Non ci sono telecamere presenti sul posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA