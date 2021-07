Luminarie, bande e messe all'aperto: tornano le feste patronali

Buone notizie per le feste patronali nel Salento. Ancora i numeri non sono quelli da fuori dal tunnel ma il calo dei contagi unito alla campagna vaccinale porta ad allentare alcune restrizioni, riaprendo in parte alle feste patronali. In una lettera ai parroci della diocesi di Lecce, l'arcivescovo Michele Seccia, apre a luminarie, bande e messe all'aperto. Niente processioni e assembramenti ma tornano insomma, seppur in forma accorta, le feste patronali.

Lecce e il Salento tornano a brillare



E l'hinterland leccese non sarà il solo visto che pochi giorni fa era stato dato il via libera anche a Santa Domenica a Scorrano. Festa delle luminario per eccellenza.