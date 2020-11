Positive al Covid due insegnanti del centro Montessori: «Plessi chiusi e tampone a tutto il personale»

Due docenti positivi al Covid-19 nell'istituto Montessori di Lecce, al rione San Sabino. Lo comunica il direttore della scuola, che ha disposto la chiusura dell’asilo nido, della scuola primaria e, naturalmente, la sospensione dell’attività scolastica in presenza a scopo precauzionale in attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle autorità sanitarie. ««Si comunica – scrive – che sono stati individuati due casi di Sars-cov-2 tra i docenti in servizio presso il Centro Montessori di Lecce. La scuola ha prontamente allertato, tramite il medico competente, l’autorità sanitaria locale. In attesa di provvedimenti ufficiali da parte delle autorità – prosegue la nota – la scuola dispone, a titolo precauzionale, la sospensione dell’attività didattica in presenza della Scuola Primaria, nonché la chiusura dell’Asilo Nido, della sezione Nido Primavera e della Scuola dell’Infanzia. In attesa di conoscere l’esito del tampone rinofaringeo di tutto il personale in servizio – conclude – il Centro Montessori Lecce comunica che la didattica continua in modalità digitale per la Scuola Primaria».

Ultimo aggiornamento: 21:36

