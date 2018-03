Programma di Salvemini: è lite, Consiglio a rischio. Il centrodestra contro Povero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Discussione delle linee programmatiche in consiglio comunale alla luce della nuova maggioranza. La richiesta è stata protocollata dai capigruppo del centrodestra e non è detto che approderà in Aula. «Vedremo, è una richiesta un po’ anomala rispetto a ciò che prevede il Tuel», liquida la vicenda il presidente del Consiglio Paola Povero. Animi tesi a Palazzo Carafa, forse al netto del primo cittadino Carlo salvemini che va avanti per la sua strada. E sullo sfondo il Patto per la città finito anche nel fuoco incrociato di Liberi e Uguali e Partito Democratico.Ieri pomeriggio si è tenuta una nuova conferenza dei capigruppo che hanno protocollato la richiesta - dopo la revoca della precedente - di discutere alla luce della decisione del Consiglio di Stato delle linee programmatiche in Aula. E in maniera del tutto «serena a propositiva», assicurano dal centrodestra. Ma i capigruppo di Fratelli d’Italia, Direzione Italia, Lecce città del Mondo e Forza Italia si sono visti fare spallucce e «chiudere la porta in faccia». «Altro che dialogo», tuonano.«Inopinatamente e in spregio a qualsivoglia rapporto di correttezza e lealtá istituzionale, si è registrata una ferma resistenza, invocando cavilli privi di pregio - ha dichiarato Bernardo Monticelli Cuggiò, primo firmatatario della proposta - È di tutta evidenza che si intende evitare qualsivoglia ipotesi di dialogo nell’interesse della comunità, mortificando le funzioni del consiglio Comunale dove si celebrano i momenti più alti della democrazia. Non possiamo che prenderne atto ma la responsabilità di un eventuale fallimento, che penalizzerebbe la città e i cittadini, sará di altri». «“Si parla bene e si razzola male” - è invece il commento del capogruppo Dit Angelo Tondo - Il centrosinistra fa finta di ricercare il dialogo per il bene della città ma sostanzialmente vuole solo l’appiattimento di qualche consigliere comunale sul programma del centrosinistra».«Aspettiamo una risposta ufficiale - dichiara Michele Giordano (FdI) - così come ufficiale è la nostra richiesta». Secondo il centrodestra infatti l’atteggiamento dell’amministrazione comunale esprime più chiusura che dialogo, d’altronde il consiglio comunale - ribadiscono - oggi è diverso anche da quello che preso atto delle linee programmatiche presentate dal sindaco dopo il suo insediamento.