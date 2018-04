Anche il centrodestra vota Ria presidente. «Ripartirò dal Pug»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lorenzo Ria è il nuovo presidente della commissione Urbanistica. Il suo vice sarà Gabriele Molendini. Il voto è arrivato ieri mattina anche con il supporto del centrodestra come annunciato la settimana scorsa dal capogruppo di Fratelli d’Italia Michele Giordano. «La settimana scorsa - ha dichiarato Giordano in commissione - demmo la disponibilità di dare il voto favorevole alla presidenza di Lorenzo Ria».«Voglio chiarire - ha spiegato il capogruppo di Andare Oltre Massimo Fragola - che non c’è mai stato alcun dubbio sul nome di Lorenzo Ria, la scorsa settimana c’è stato solo un inghippo sulla nomina del presidente, siamo certi che sia la figura migliore che possa portare avanti la commissione che in questo momento non poteva essere condotta dal mio gruppo».Eletto con sette voti favorevoli e due assenti, Ria ha ringraziato i consiglieri comunali, tutti quelli che lo hanno sostenuto. Ria la scorsa settimana aveva declinato l’invito dopo la discussione nata intorno alla sua presidenza. «Era un no legato un po’ ai problemi interni alla maggioranza, problemi legati alle commissioni come se una commissione fosse più importante delle altre, non problemi legati agli assetti complessivi delle commissioni. Una volta chiarito questo non ci sono stati problemi a riconoscere - ha spiegato Ria - al Partito Democratico che mi ha proposto e alla mia persona la possibilità di lavorare in un settore che mi ha sempre appassionato».Dalla commissione urbanistica passeranno argomenti importanti, prima il Piano comunale delle Coste o il Piano Urbanistico generale che cambieranno gli assetti della città. «L’urbanistica riparte dalla necessità di approvare questi strumenti urbanistici», ha commentato Ria.