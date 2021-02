Dipendenti comunali negativi dopo il contagio: domani riapre l'ufficio Ambiente

Un sospiro di sollievo negli uffici comunali a Lecce. Nella serata di ieri sono giunti i risultati del secondo round di tamponi effettuati sugli addetti del settore Ambiente di viale Aldo Moro. I risultati dei test molecolari hanno dato per tutti esito negativo. Sabato scorso, dopo l’accertamento nel pomeriggio della positività al virus di una unità di personale Lupiae distaccata presso il settore (contagio avvenuto in ambito familiare), il dirigente dell’Ufficio Ambiente aveva disposto le misure di precauzione: ufficio temporaneamente chiuso e sanificato, addetti in quarantena fiduciaria con immediato screening, servizi in smart working.

Ieri sera, come si diceva, l’esito negativo dei tamponi. Da domani, su disposizione del dirigente, gli uffici del settore Ambiente di viale Moro torneranno ad essere regolarmente aperti al pubblico.

