Nuovi casi di covid: chiude il mercato di Settelacquare

LECCE- Chiude il mercato di Settelacquare: la decisione è stata presa dal sindaco Carlo Salvemini dopo l'esito positivo dei tamponi effettuati tra gli esercenti. Altri tre degli ambulanti fissi del mercato giornaliero sono infatti i risultati positivi al covid-19. «Ho appena firmato l'ordinanza che dispone la chiusura del mercato Settelacquare fino al 15 novembre - ha annunciato il sindaco Salvemini -. Una decisione delicata e sofferta ma inevitabile. Come anticipato nei giorni scorsi ieri tutti gli operatori sono stati sottoposti al secondo screening di controllo mediante esame con tampone molecolare eseguito dal Dipartimento di Igiene Salute Pubblica dalla ASL. Gli esami hanno accertato tre casi positivi, asintomatici.e Per ragioni di tutela della salute pubblica - in ragione di quello che si considera un possibile focolaio di infezione - ai sensi dell'art. 50 del Tuel ho quindi dovuto disporre la chiusura della struttura».

A tutti gli operatori si sta procedendo alla notifica con avviso di possibilità di ritiro della merce deperibile nella giornata di domani.

«Sono giornate complicate - prosegue Salvemini - che impongono provvedimenti difficili. Non sfuggirà a nessuno che tutelare la salute di chi lavora e frequenta il mercato si accompagna alla forzata sospensione delle attività economiche, che impattano sulla vita delle famiglie. A tutti loro va in questo momento il nostro pensiero di solidale vicinanza. L'augurio di tutti è naturalmente quello di poter riaprire appena avremo il via libera dalla Asl».

