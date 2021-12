Danneggia quattro auto e la segnaletica: conducente positivo all'alcol test

Paura nella notte in via Taranto, a Lecce, dove un'auto impazzita ha danneggiato una serie di mezzi parcheggiati prima di finire la sua corsa sul marciapiede.

Il frastuono di ferraglia e gli allarmi

A svegliare il quartiere è stata una Fiat Punto condotta da un 28enne di Campi Salentina. L'auto transitava in Via Taranto, direzione centro dopo l'incrocio con via Scardia.

Dopo aver perso il controllo della strada, il veicolo ha danneggiato quattro auto in sosta, una bicicletta, i carrellati Monteco, un cestino gettacarte, una palina segnaletica di carico e scarico e i cordoli del marciapiede. Un frastuono tremendo che ha svegliato e allertato gli abitanti.

Il conducente positivo all'alcol test



Il conducente è stato sottoposto a etilometro, risultati: 0.63 e 0.59. Quindi per lui è scattata la sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza. Il giovane è stato inoltre visitato sul posto dal 118 ma ha rifiutato il trasporto. Indossava la cintura ed è esploso l'airbag. Sul posto gli agenti della Municipale di Lecce e due mezzi della ditta Pissta.