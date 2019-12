Ladri a Santa Croce si fingono fedeli e rubano le offerte

Al personale che gestisce gli ingressi in chiesa hanno detto di essere lì per pregare ma, una volta entrati, si sono diretti verso la sagrestia. Evidentemente sapevano dove mettere le mani, perché in pochi minuti hanno forzato la porta a vetri dell'ingresso, individuato l'armadio all'interno del quale era custodita la cassetta con le offerte della mattinata e preso banconote e monete.



Ad essere presa di mira dai ladri, nel pomeriggio di ieri, è stata la basilica di Santa Croce. Un uomo e una donna dall'accento straniero, probabilmente dell'Est europeo, sono entrati dall'ingresso principale attorno alle 17. Al personale che gestisce l'accoglienza hanno detto di essere lì per pregare e quindi si sono fatti strada tra i banchi. A questo punto, la donna sarebbe rimasta in chiesa a fare da palo, fingendo di osservare le meraviglie del Barocco, mentre l'uomo si sarebbe introdotto in sagrestia.

Dopo aver superato una prima porta, lasciata solitamente aperta, si è trovato di fronte a due porte a vetri che conducono negli uffici del parroco.



Probabilmente aveva effettuato già un sopralluogo, perché è andato a colpo sicuro: ha forzato la serratura di una delle due porte a vetri, poi ha individuato un armadio all'interno del quale c'era la cassettina delle offerte raccolte in mattinata: circa 230 euro tra banconote e monete. Ha messo frettolosamente tutto il denaro in tasca ed è uscito. Qui, dopo aver fatto un cenno alla complice, si è avviato frettolosamente verso l'uscita, la stessa da cui era entrato su via Umberto I, in pieno centro.



Non è stata solo la fretta a tradire la coppia, mentre guadagnava l'uscita fingendo indifferenza: qualcuno ha notato le tasche piene e qualche banconota che cadeva sul pavimento ed ha lanciato l'allarme. Nella confusione generale, non si è fatto in tempo a bloccare l'uscita, anche perché si è temuto che i malviventi potessero essere armati. Così, i due sono riusciti a fuggire, confondendosi tra la folla, mentre i presenti hanno chiamato il 113 per chiedere aiuto.

Attorno alle 18 in chiesa sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno ascoltato i presenti ed effettuato un sopralluogo sia in chiesa che in sagrestia, raccogliendo la denuncia del parroco.

Durante il sopralluogo si è anche scoperto che, prima di andare via, il ladro sarebbe riuscito a portare via l'hard disk che custodiva la memoria delle videocamere di sorveglianza. La basilica di Santa Croce, infatti, è protetta da un imponente sistema di videosorveglianza sia interno che esterno, che avrebbe ripreso nitidamente i ladri al momento del loro ingresso in chiesa.



Ma senza l'hard disk - se il fatto che sia stato anch'esso rubato dovesse essere confermato - sarà più difficile per i poliziotti risalire all'identità della coppia. Non si esclude che nelle prossime ore possano essere acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza di qualche esercizio commerciale posto sulla stessa strada, che potrebbe aver ripreso l'arrivo e la fuga dei ladri.

