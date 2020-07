Ingerisce l'acido e chiede aiuto: morto a 52 anni

Il soccorso degli amici e il disperato ricovero in ospedale non sono bastati a salvare la vita a A.M., 52 enne di Magliano. E’ deceduto questa mattina al “Vito Fazzi” di Lecce, dove ieri sera era stato ricoverato dopo aver ingerito dell'acido. L’uomo che soffriva da diverso tempo di depressione, ultimamente era diventato taciturno e sembrava risentire maggiormente il peso della vita. Ieri ha iniziato a sentirsi male, ha telefonato agli amici per chiedere aiuto. Ma purtroppo l'immediato ricovero in ospedale non è servito a salvargli la vita. A.M. era molto conosciuto a Magliano, frazione di Carmiano, e a piangerlo sono in tanti. Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA