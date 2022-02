Incidente nel pomeriggio nei pressi della piscina comunale di Trepuzzi dove 118 e vigili del fuoco di Lecce sono intervenuti per soccorrere i conducenti delle auto coinvolte.

In due estratti dall'auto

Il conducente e il passeggero di una lAlfa Giulietta sono stati estratti dal mezzo dai Vigili del Fuoco e affidati alle cure del 118. Il passeggero è stato condotto in ospedale in condizioni non gravi.