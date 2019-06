In bici dalla stazione a Rudiae: pronta la gara. Sette mesi per finire i lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In bici fino a Rudiae. Si sblocca il progetto per la prima “bicipolitana” della città.Palazzo Carafa ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione degli 8 chilometri di percorsi ciclabili che collegheranno il centro storico cittadino con il Parco Archeologico di Rudiae.Il progetto prevede il potenziamento delle piste esistenti e la realizzazione di percorsi ex novo, con l’obiettivo di unire il cuore della città a uno dei suoi gioielli più antichi.L'importo complessivo dell’appalto è di 1.212.567,54 euro (iva esclusa) di cui 1.171.723,94 euro per lavori soggetti a ribasso, 17.843,60 euro per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso e 23mila euro per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.Ci vorranno circa 7 mesi per completare il cantiere ovvero 210 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Le domande potranno essere presentate entro l’8 luglio. L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.La rete ciclabile, per la quale era stato richiesto un finanziamento di 1,5 milioni dalla Regione, coprirà il seguente itinerario: ospedale Fazzi, via Gino Rizzo, via de Ferrari, via San Bernardino, via di Ussano, via Oronzo Quarta, viale Gallipoli, viale Università, Parco Belloluogo.