La piazza si tinge di rosso: è lo spettacolo della Via Crucis

Piazza Duomo come non l'avete mai vista. Illuminata di rosso, in memoria dei martiri, nel giorno in cui si svolge a Lecce la “Via Crucis dei giovani” per le vie del centro storico, con partenza alle 20.30 dalla Chiesa di San Matteo. In questo modo la Giornata Mondiale della Gioventù e della Giornata di preghiera e di digiuno in memoria dei Missionari Martiri che si celebra nelle singole diocesi. La consulta di Pastorale Giovanile e il Centro Missionario della diocesi, hanno organizzato, secondo il programma della Quaresima, la Via Crucis guidata dall’arcivescovo di Lecce Michele Seccia e scandita da otto tappe animate dalle varie associazioni giovanili. Durante il percorso è prevista una sosta nella Chiesa di Sant'Irene e poi la conclusione in piazza Duomo, che, per l’occasione e per i due giorni consecutivi, sarà illuminata di rosso, in memoria dei martiri che hanno donato la loro vita nelle terre di missione durante lo scorso anno.