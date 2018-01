Giovane morto suicida: aperta inchiesta della Procura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura di Lecce vuole fare luce sul suicidio di Roberto Camassa, il 32enne di Melendugno trovato impiccato nel pomeriggio di venerdì nelle campagne di Campi Salentina. L’inchiesta (pm Roberta Licci) ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Quasi un atto dovuto per cercare di capire le ragioni alla base dell’estremo gesto del giovane. Intanto sabato mattina il medico legale Alberto Tortorella ha già eseguito un’ispezione cadaverica per risalire al giorno della morte del giovane.Roberto Camassa era sparito dalla sua abitazione a Melendugno domenica scorsa e fino all’ultimo parenti e amici hanno sperato di poter riabbracciare, sano e salvo, il giovane. Una speranza che però, si è infranta venerdì in un casolare di campagna, lungo la salita che da Campi Salentina conduce nel vicino paese di Squinzano. Il ragazzo, dopo giorni di ricerche, anche in elicottero, è stato trovato morto intorno alle 16.Impiccato con una cintura ad un albero cresciuto all’interno di un vano del casolare, e che spuntava con i suoi rami secchi dai muri perimetrali di quell’edificio diroccato.L’ultima speranza dei familiari di ritrovarlo ancora vivo era appesa ad un filo. Una speranza fortemente legata a quel biglietto lasciato nell’auto che il giovane aveva parcheggiata davanti all’abitazione della sorella, a Campi Salentina, appunto. Quel biglietto aveva portato con sé già un brutto presentimento. Roberto aveva scritto alla sorella di salutare da parte sua i suoi genitori, perché lui sarebbe andato molto lontano.Invece tanto lontano dalla sorella non ci era andato affatto. Poco più di un paio di chilometri dall’abitazione della donna, ad una quindicina di minuti di camminata a piedi. E a piedi, infatti, avrebbe raggiunto quell’ultimo giaciglio dove è stato ritrovato ieri pomeriggio il suo corpo, da un uomo del posto impegnato a raccogliere erbe selvatiche, nel terreno che costeggia la via che collega Campi Salentino a Squinzano, nei pressi del Campo Sportivo. Immediatamente è partita la segnalazione che ha raggiunto i carabinieri, e gli uomini del gruppo Speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco impegnati, insieme a Protezione civile da lunedì, giorno in cui i genitori decisero di presentare denuncia di scomparsa, nella ricerca del ragazzo.I funerali del ragazzo si sono svolti ieri.