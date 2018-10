Donne e lavoro, la lotta agli stereotipi sui manifesti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei poster fotografici per una campagna di comunicazione sociale, che affronta con leggerezza e ironia la vita lavorativa delle donne: conciliazione vita-lavoro, tetto di cristallo, sessismo nei luoghi di lavoro, linguaggio stereotipato e disparità salariale. Tematiche note, che continuano ad essere presenti, tra stereotipi più o meno radicati e abitudini discriminatorie persistenti, nonostante i progressi delle donne in una società che è in profondo cambiamento, come quella salentina.Da qui la campagna di comunicazione sociale della Casa delle Donne di Lecce, dal titolo Facciamo che non sia un'eccezione. Il progetto - che rientra in un programma internazionale - è finanziato dalle Regione Puglia e realizzato in collaborazione con le associazioni partner di Women At Work Alveare Lecce, Meticcia, Awmr Italia - donne della regione mediterranea, Wilpf Albania, Associazione Blablabla, CNA-confederazione nazionale artigianato e piccola e media impresa Lecce e Assessorato alle Pari Opportunità, Comune di Lecce.Facciamo che non sia un'eccezione è il claim che ricorre in ciascuno dei sei poster fotografici, che nelle prossie ore invaderanno Lecce, per ribadire che ciò che oggi rappresenta una singolarità dovrebbe diventare un'abitudine di vita condivisa tra uomini e donne, un contesto culturale entro cui tutti e tutte debbano riconoscersi, affinché ciascuno/a possa crescere e vivere come persona, con bisogni e necessità che vanno al di là dello stereotipo dei ruoli sociali. La campagna sociale è stata presentata ieri nella sede dell'Alveare di Lecce, alla presenza delle associazioni e di alcune professioniste della comunicazione che si sono messe in gioco nel progetto.Oltre alla campagna di affissioni urbane e comunicazione sui social a Lecce, il progetto prevede un'attività parallela in alcune città dell'Albania dove ACA, l'associazione albanese partner, sta costruendo proprio in questi giorni una campagna di comunicazione, il cui obiettivo è quello di decostruire stereotipi e promuovere un'idea di società più aperta e rispettosa della parità tra i generi.Le altre attività previste a Lecce sono inoltre: un corso di formazione su lavoro e impresa, che ha preso il via oggi, un laboratorio per bambine e bambini, uno sportello di orientamento e sostegno individuale per donne e una mostra fotografica sulle relazioni tra donne di Italia e Albania.