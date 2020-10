Covid, don Ippazio ironizza sulle voci in paese usando la sigla del Tg: «Sono positivo» - VIDEO

Qualche giorno fa la parrocchia aveva smentito le voci che Don Ippazio fosse positivo al Covid. Ma nelle scorse ore il giovane parroco della parrocchia di San Biagio, a taurisano, ha deciso di annunciare in maniera singolare che la chiesa rimarrà chiusa e che, i fedeli, se lo vorranno dovranno recarsi presso altre parrocchie per seguire la funzione religiosa.

Nel suo videomessaggio, Don Ippazio ha chiarito ai parrocchiani di aver effettuato per scrupolo il tampone dopo essere stato inserito in una lista di "positivi", probabilemente a causa di contatti ravvicinati con altri casi. "Me l'iti tirata" (me l'avete tirata) ha detto il sacerdote annunciando la sua positività dopo la sigla del Tg1.

