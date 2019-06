Due donne, due cani, una moto e un sidecar: il viaggio per dire no all'abbandono degli animali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Casarano a Tallinn (Repubbliche Baltiche), andata e ritorno con un unico messaggio: dire no all'abbandono degli animali e dimostrare che si può viaggiare ovunque con i propri amici pelosi. Fino a ieri, infatti, protagonisti indiscussi erano due donne, un cane, una moto e un sidecar, (I viaggi di Harley), oggi la famiglia è aumentata: due donne, due cani, una moto, un trasportino, un sidecar.Loro sono: Alessia Giorgino 40 anni commerciante di Casarano; Letizia Campeggio, 51 anni, ex commercialista di Brindisi; Harley, globetrotter dog di tre anni proveniente dal canile di Gallipoli e ora anche Bianca, una cagnolina di 9 anni con una storia triste alle spalle. Bianca infatti è arrivata per caso nella vita delle tre (Harley compresa) indomabili bikers, non vittima di abbandono ma in cerca di una famiglia dopo che la sua anziana mamma umana non ha più potuto occuparsi di lei a causa di una malattia.Bianca era triste ha provato due preaffidi ma nulla, non mangiava non beveva e aveva gli occhi spenti. Occhi che si sono riaccesi quando il destino l'ha portata, davvero per caso, a conoscere Letizia, Alessia e Harley. Dopo la prima visita della veterinaria Daniela Mercuri di Sannicola, Bianca, nei giorni successivi è stata seguita in modo puntuale e preciso dalla veterinaria di Casarano Deborah Sponsiello che ha dato la sua disponibilità telefonica h 24 durante il viaggio.Il viaggio partirà domani, alle 9 proprio da Casarano presso Corlù1979 via Vecchia Matino, destinazione: Repubbliche Baltiche, punto più a nord Tallinn. Questo l'itinerario: Casarano, Brindisi, Bari, Dubrovnik, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Polonia, e quindi visita dei tre stati Lituania, Lettonia, Estonia (comprese le isole di Kihnu, Muhu e Saarema). «Per il ritorno spiega Alessia- riattraverseremo la Polonia, Repubblica Ceca, Austria e tutta l'Italia. Abbiamo il patrocinio gratuito delle nostre tre città: Casarano, Brindisi e Gallipoli e anche quest'anno porteremo con noi il messaggio contro l'abbandono».