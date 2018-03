Derubarono e picchiarono un turista, denunciati in quattro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al termine di una laboriosa attività investigativa, iniziata nella scorsa estate, condotta dai poliziotti del Commissariato di Gallipoli, sono state denunciati quattro maggiorenni. In particolare due soggetti gallipolini, un 36enne ed un 24enne, responsabili del reato di percosse e furto e di altri due, un 25enne di Brindisi ed un 27enne di Taviano, responsabili del reato di lesioni personali in concorso tra loro ai danni di un turista di nazionalità turca ma dimorante a Londra.Tutto parte da un doppio intervento dei poliziotti: un’aggressione, per futili motivi, ed un furto di un cellulare presso un locale notturno e di intrattenimento giovanile e una violenta lite presso la struttura ricettiva di Gallipoli dove soggiornava il turista.La vittima, il turista turco, era stato aggredito per futili motivi durante la notte da alcuni soggetti mentre si trovava nei pressi di un locale di intrattenimento giovanile, all’interno del quale era stato derubato anche del proprio cellulare.A seguire, una volta rientrato nella struttura ricettiva, non ritrovando, a suo dire, più alcuni effetti personali e la somma di 500 euro era stato aggredito da alcuni addetti alla struttura ricettiva perché la vittima aveva lamentato, che proprio nel loro albergo, era stato derubato e lo staff, invece, aveva declinato ogni forma di responsabilità penale.Dalle accuse reciproche si è scatenata una violenta lite ai danni del turista.L’attività di polizia giudiziaria, portata avanti con non poche difficoltà dovuta alla partenza a Londra del malcapitato turista, si è conclusa con ben quattro denunce, grazie alla mirata attività dei poliziotti che hanno sentito decine e decine di testimoni e visionato le telecamere cittadine.