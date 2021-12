A Milano in Frecciarossa: a Natale si viaggia più veloci. E nuovi collegamenti con Roma

Da Lecce a Milano solo in Frecciarossa. O meglio, gli attuali Frecciabianca e Frecciargento, a partire dal 12 dicembre, lasceranno posto ai più veloci Frecciarossa. Non solo. Novità anche per i collegamenti con Roma: si aggiunge un Frecciargento la mattina, alle 7.10, in partenza da Lecce (e da Roma alle 17.05).

Le novità emergono dal nuovo orario invernale di Trenitalia presentato ieri a Milano da Luigi Corradi, amministratore delegato e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati