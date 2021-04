Covid, il racconto del biker: «Un mese da incubo, non sentitevi immuni»

Un mese di Covid sentendosi appeso a un filo ma alla fine ce l'ha fatta. Il racconto è di uno dei più noti biker salentini, Nuccio Ippolito, animatore del biker club "I lupi", attivissima associazione che organizza feste e raduni, ovviamente dedicati alle due ruote. Il suo nome, normalmente associato ai motoraduni, questa volta ha voluto spenderlo per qualcosa di meno divertente ma molto serio: mettere in guardia tutti contro il covid.

Il post con la famiglia

In un lungo post lui e sua moglie hanno raccontato l'ultimo mese vissuto insieme al virus.

«Oltre un mese di Covid. Sacrifici, rinunce, riflessioni... gioca con la vita. Non lo dimenticheremo facilmente. Ora guardiamo il mondo all'altra parte, finalmente l'incubo é finito. Non è mai troppa la prevenzione, non sentitevi immuni. Quando ti punta lascia il segno il bastardo! Ti cambia! Sei appeso ad un filo, continui a pregare... a pregare che vada tutto bene, specialmente alla famiglia... Il sacrificio oggi vale la speranza di domani.