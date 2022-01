L'odissea dei pazienti in attesa del tampone molecoare: ore in attesa sotto la pioggia e al freddo

Lunghe attese per sottoporsi al tampone molecolare. La fotografia non cambia, da giorni ormai gli hub che eseguono i tamponi per conto della Asl sono alle prese con centinaia di pazienti che devono effettuare il controllo in caso di contatti con persone positive. Accade a Lecce, al palazzetto di via Merine così come a Tricase presso l'ospedale Cardinale Panico.

APPROFONDIMENTI VIDEO In auto in attesa del tampone molecolare

Lunghe cose e attese anche sotto la pioggia

Lunghe code e ore di attesa questa mattina nel cortile dell'ospedale "Panico" per fare un tampone molecolare. All'aperto, sotto la pioggia, al freddo e in piedi in attesa del proprio turno. «In queste condizioni di assembramento rischiamo di prendere il covid» , si sfoga uno dei numerosi presenti. Tutto questo mentre medici e paramedici cercano nel miglior modo possibile di gestire l'emergenza covid che vede il costante aumento di contagi soprattutto a causa della variante Omicron.

In auto in attesa di entrare al Palazzetto di via Merine

Chilometri di fila di auto sulla strada che da Merine conduce a Lecce dove si trova il Palazzetto dello Sport, Hub della Asl che effettua i tamponi. Come ogni mattina ormai da settimane, la fila è sempre più lunga, in alcuni casi arriva anche all'uscita della tangenziale. Pazienti in attesa in auto anche intorno alle rotatorie, con conseguenti disagi per il traffico veicolare.