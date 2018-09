Lecce, coppia di turisti trova 1000 euro e li restituisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Da Londra a Lecce per visitare le bellezze del barocco. Ma all'improvviso per terra spunta un piccolo rotolo di banconote: si tratta di mille euro. I due turisti, una coppia di sessantenni inglesi, lo raccoglie e lo consegna alla Polizia. Una storia di onestà che fa ancora notizia ma che per avere un lieto fine dovrà ora veder rintracciato il proprietario del denaro. A chi appartiene il piccolo gruzzolo? Difficile stabilirlo con il volume di gente, soprattutto turisti, che in questi giorni transitano nel cuore di Lecce. Per risolvere il giallo infatti la Polizia ha deciso di visionare le telecamere di videosorveglianza alla ricerca dello sbadato proprietario del denaro.